Международный фестиваль «Медвежонок» в Перми посетили более 65 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Организаторы подвели итоги Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3», который прошёл в Перми.

В этом году фестиваль достиг рекордных (70 млн) показателей по числу публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях. Активную поддержку оказали популярные блогеры, известные актёры и видные деятели кино и искусства.

За три дня фестиваль посетили более 65 тыс. человек. Это только в Перми. Эксклюзивные премьеры фильмов и анимационных картин смогли увидеть зрители по всей стране — от Луганска и Владикавказа до Москвы.

В рамках кинофестиваля было представлено 35 фильмов, мультфильмов и сериалов, созданных кинематографистами из России, Республики Беларусь, Китая, Малайзии, Новой Зеландии, Японии и США.

Организаторы также сообщили, что уже начинают подготовку к «Медвежонку 4», который состоится в июне 2026 года.

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