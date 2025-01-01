В Перми завершился третий фестиваль детского кино и анимации «Медвежонок» Лучшими фильмами конкурсной программы стали «Каруза» и «Лапин» Поделиться Твитнуть

В Перми 1 июня состоялось закрытие Третьего международного фестиваля детского кино и анимации «Медвежонок». Как уже писал «Новый компаньон», на фестивале работало два жюри: детское и профессиональное.

В пяти конкурсных программах соревновались 35 фильмов, мультфильмов и сериалов. Действие фестиваля развернулось на двух городских площадках — в «Кристалл-центре» и в фестивальном городке на эспланаде.

Программным директором фестиваля «Медвежонок-3» второй год подряд стал Егор Москвитин.

Открыл фестиваль фильм «Ритмы мечты» (6+) режиссёра Ирины Боровской, а на закрытии фестиваля прошла российская премьера аргентинского полнометражного мультфильма «Повелительница города сказок» (6+).

В течение трех дней участники и гости фестиваля не только смотрели новинки кино и сериалов, но и принимали участие в конкурсах, мастер-классах, встречались со звездами кино, музыки и шоу-бизнеса. Открытие прошло с участием специальных гостей — ведущего телеканала СТС Kids Владимира Левченко, хедлайнеров фестиваля Марии Янковской и Виолы Антоновой. В павильонах на эспланаде гости городка могли получить опыт съёмок в кино, создать собственный театральный перформанс, побывать в роли актёра и сняться в мини-фильме, посетить лекции, посвящённые киноиндустрии.

В центре городка работал летний кинотеатр, где можно было посмотреть фильмы «золотой» коллекции киностудии им. Горького, которая в этом году отмечает 110-летие: познавательный сериал для школьников «Научная фантастика», фильм «Усатый нянь» и киносказку «Финист — Ясный сокол». Здесь же, в городке, разместился главный арт-объект фестиваля — зелёный самолёт, атрибут путешествий «Медвежонка».

Полный список победителей по версии детского жюри

Конкурс «Большое кино»

Лучший фильм — «Каруза» (6+);

Лучший герой фильма — Тошка; актёр — Эдуард Меняйкин, фильм «Ритмы мечты» (6+).

Конкурс «Большой мультфильм»

Лучший мультфильм — «Три кота. Зимние каникулы» (0+);

Лучший художник — «Кунг-фу кот» (12+).

Конкурс «Мультсериалы»

Лучший анимационный сериал — «Азбука дружбы народов. Продолжение» (0+);

Лучший герой анимационного сериала — «Детектив Финник» (6+).

Конкурс «Сериалы»

Лучший сериал — «Последний Богатырь. Наследие» (6+);

Лучший герой сериала — Баба-Яга; актриса — Елена Яковлева, сериал «Последний богатырь. Наследие» (6+).

Конкурс «Почти взрослые»

Лучший фильм — «Легенды наших предков» (12+);

Лучший герой фильма — Антон, актёр Александр Яценко, фильм «Легенды наших предков».

Победители конкурса по версии взрослого (профессионального) жюри

Конкурс «Почти взрослые»

Лучший сценарий — «Лапин» (6+);

Лучший режиссёр — Иван Соснин, «Легенды наших предков».

Конкурс «Сериалы»

Лучший режиссёр — Александр Бабаев, «Наследники. Дар крови» (12+);

Лучший сценарий — «Любопытная Варвара» (6+).

Конкурс «Большой мультфильм»

Лучший режиссёр — Елена Турова, «Песня Сирин» (6+);

Лучший сценарий — «Геройчики. Незваный гость» (0+).

Конкурс «Большое кино»

Лучший режиссёр — Анна Сичинская, «Поле чудес» (6+);

Лучший сценарий — «Поле чудес».

Специальные призы

Лучший зарубежный проект: «Кунг-фу кот» (Китай);

Номинация от генерального партнёра («Сбера») — приз зрительских симпатий: «Каруза» (6+).

Профессиональное жюри отметили специальным дипломом фильм «Слёзы дракона» (12+) за искренность и визуальное воплощение и анимационный фильм «Кот-призрак Андзу» (12+) — за следование гуманистической традиции японского кино.

Все победители получили в награду статуэтки медвежат, изготовленные по уникальной технологии 3D-печати в пермской мастерской. В этом году призовые медвежата держат в лапках «кинотарелку». Призовые статуэтки «Медвежонка» можно собирать как серийную коллекцию.

В этом году международный фестиваль прошёл не только в Перми: фестивальные городки открылись в Москве, Яхроме, Новосибирске, Белгороде, Алчевске, Владикавказе и других городах.

Алёна Семерикова, генеральный продюсер Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»:

— «Медвежонок» теперь не только кинофестиваль, это площадка, где сбываются детские мечты: мечты о встрече с любимыми актёрами, о признании, об успехе, о значимости собственного мнения и, конечно же, о совместном семейном досуге за просмотром хорошего кино. Я горжусь нашей кинопрограммой этого года, мы собрали замечательные фильмы, которые были тепло приняты самыми честными критиками — детьми. Надеюсь, что частица моей безграничной любви к кино теперь есть в каждом, кто посетил фестиваль за эти три дня.





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