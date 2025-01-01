Пермский фестиваль детского кино «Медвежонок» назвал победителей Состоялось награждение по пяти номинациям Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 1 июня, состоялось закрытие детского кинофестиваля «Медвежонок» в Перми. Были названы победители всех конкурсных программ.

Детское жюри в номинации «Сериалы» присудило победу сериалу «Последний богатырь. Наследие» (6 +), а его лучшим героем признали Бабу-ягу. Профессиональное жюри признали лучшим сериалом «Наследники. Дар крови» (12 +), а лучшим сценарием — сценарий сериала «Любопытная Варвара» (6 +).

В номинации «Большой мультфильм» профессиональное жюри лучшей режиссёрской работой признало «Песня Сирин» (6 +), а за лучший сценарий был награждён мультфильм «Геройчики. Незваный гость» (0 +). Детское жюри среди мультфильмов выбрали «Три кота. Зимние каникулы» (0 +), а лучшим художником стал Лао Цян (Китай) за мультфильм «Кунг-фу кот» (12 +).

В номинации «Мультсериалы», по мнению детского жюри, лучший — анимационный сериал «Смешарики. Азбука дружбы народов. (Продолжение)» (0 +). Среди героев жюри выбрали Финника из мультсериала «Детектив Финник» (6 +).

В номинации «Почти взрослые» профессиональное и детское жюри выбрало «Легенды наших предков» (12 +) как лучшую режиссёрскую работу; режиссёр — Иван Соснин. Среди сценариев, по мнению взрослого жюри, одержал победу «Лапин» (6 +). Детское жюри наградило Александра Яценко за исполнение главной роли в этом фильме.

В номинации «Большое кино» лучшей режиссёрской работой, по мнению профессионального жюри, является «Поле чудес» (6 +, режиссёр Анна Сичинская), фильм также получил награду за лучший сценарий. Детское жюри выбрало фильм «Каруза» (6 +), а лучшим героем признало Тошу из фильма «Ритмы мечты» (6 +).

Мультфильм «Кунг-фу кот» получил специальный приз как лучший зарубежный проект. Приз зрительских симпатий от «Сбера» получил фильм «Каруза». Специальный диплом профессионального жюри «За искренность и визуальное воплощение» забрал фильм «Слёзы дракона» (12 +).

Специальный диплом «За следование гуманистической традиции японского кино» получил мультфильм «Кот-призрак Андзу» (12 +).

Напомним, в Перми уже в третий раз проходит фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок». В его программе — более 30 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

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