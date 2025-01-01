Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылся Третий фестиваль детского кино «Медвежонок» В детском фестивальном городке на пермской эспланаде можно встретиться со звездой и самому сыграть в кино Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

В Перми уже в третий раз проходит фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок». В его программе — более 30 российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

Победителей будут выбирать в конкурсах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков, 12+). Премьеры кинофестиваля: сериал «Три друга, клад и матрос Кошка» (12+), мультфильмы «Кунг-фу кот» (12+) и «Три богатыря: Ни дня без подвига-2» (6+), полнометражные фильмы «Ритмы мечты» (6+), «Поле чудес» (6+), «Легенда о золоте скифов» (6+), «Артек. Сквозь столетия» (6+). На фестивале покажут фильмы и мультфильмы, только-только вышедшие на экраны: «Геройчики. Незваный гость» (0+), «Легенды наших предков» (12+), «Каруза» (6+) и новый сезон сериала «Многодетство» (6+).

Торжественное открытие фестиваля пройдёт в «ИльТЮЗионе» вечером 30 мая, но уже в 15:00 в этот же день открылся фестивальный городок на эспланаде.

Открытие прошло с участием специальных гостей — ведущего телеканала СТС kids Владимира Левченко, хедлайнеров фестиваля Марии Янковской и Виолы Антоновой. В программе городка — фан-встречи с артистами, мастер-классы по актёрскому мастерству и гриму, специальный кинопоказ от студии «Союзмультфильм», розыгрыши призов и многое другое.

Юлия Баталина

В павильонах на эспланаде гости городка могут получить опыт съёмок в кино, создать собственный театральный перформанс, побывать в роли актёра и сняться в мини-фильме, посетить лекции, посвящённые киноиндустрии, и пообщаться со звёздами в формате фан-встреч.

В центре городка организован летний кинотеатр, где можно посмотреть фильмы «золотой» коллекции киностудии им. Горького, которая в этом году отмечает свое 110-летие: познавательный сериал для школьников «Научная фантастика», фильм «Усатый нянь» и киносказку «Финист — Ясный сокол».

Здесь же, в городке, разместился главный арт-объект фестиваля — зелёный самолёт, атрибут путешествий «Медвежонка».

Ещё одна точка притяжения в городке — место раскрытия творческого потенциала «Вдохновляйся!» от Сбера. Здесь каждый участник сможет создать собственное произведение искусства: записать оригинальный саундтрек, снять авторское видео и даже выступить в роли художника, придумав и создав оригинальный видеоряд с помощью искусственного интеллекта.

Специальный бонус для гостей этого творческого пространства — оформление молодёжной и детской СберКарт и подарки от музыкального сервиса «Звук»: билеты на закрытую встречу с популярными артистами фестиваля.

Юлия Баталина

Помимо творческого пространства, в точке притяжения предусмотрена удобная зона отдыха, где можно зарядить свои мобильные устройства, отдохнуть в спокойной обстановке и поделиться впечатлениями с друзьями. Пространство «Вдохновляйся!» каждому подарит яркие эмоции.

В павильоне «КиноДом.ру» при помощи высоких технологий можно отправиться в самые разнообразные кинопутешествия «Медвежонка». «КиноДом.ру» разделён на несколько локаций: костюмерная, съёмочная площадка и диджитал-площадка. Это настоящий портал в киновселенную Movix. Гость этого павильона сможет примерить на себя образ сказочного или киногероя. Готовые фото можно получить в течение 30 секунд.

В Лектории проходят творческие встречи с артистами: интервью, мастер-классы, фан-встречи. Ребята могут записать свои видеовизитки и войти в официальную базу Пермской кинокомиссии, чтобы первыми получать приглашения на кастинги будущих кинопроектов, снимающихся в Пермском крае.

Городок продолжит работу 31 мая; в 17:30 здесь состоится кубок КВН «Медвежонка».

На закрытии фестиваля 1 июня в 17:00 выступит ChrisYank и проведёт фан-встречу.

Все шоу, выступления звёзд и другие активности в фестивальном городке — бесплатны.

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