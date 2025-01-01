В центре Перми продают особняк «Дом Боброва» за 180 млн рублей
Здание расположено на улице Советской
Поделиться
Твитнуть
В Перми на продажу выставлено историческое здание, расположенное по ул. Советская, 45. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».
Объект культурного наследия «Дом Боброва» площадью 1,5 тыс. «квадратов» продают вместе с прилегающим к нему земельным участком в 19 соток. По информации в объявлении, на территории можно построить пятиэтажное здание.
Здание имеет два входа: один ведёт в офисную часть на второй и третий этажи, а другой — в развлекательное заведение, расположенное на первом этаже.
Собственник отмечает, что в здании есть все необходимые коммуникации: отопление, водоснабжение и электроснабжение. Также возможно подключение центрального газоснабжения. Внутри выполнена офисная отделка, а также уже есть действующие арендаторы.
Сумма сделки составляет 180 млн руб.
Ранее также сообщалось, что в Перми на продажу выставлен ретро-автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961 года выпуска. Автомобиль имеет одного владельца и пробег всего 57 тыс. км.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть