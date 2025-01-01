В центре Перми продают особняк «Дом Боброва» за 180 млн рублей Здание расположено на улице Советской Поделиться Твитнуть

Фото: Авито / https://www.avito.ru/

В Перми на продажу выставлено историческое здание, расположенное по ул. Советская, 45. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

Объект культурного наследия «Дом Боброва» площадью 1,5 тыс. «квадратов» продают вместе с прилегающим к нему земельным участком в 19 соток. По информации в объявлении, на территории можно построить пятиэтажное здание.





Здание имеет два входа: один ведёт в офисную часть на второй и третий этажи, а другой — в развлекательное заведение, расположенное на первом этаже.





Собственник отмечает, что в здании есть все необходимые коммуникации: отопление, водоснабжение и электроснабжение. Также возможно подключение центрального газоснабжения. Внутри выполнена офисная отделка, а также уже есть действующие арендаторы.





Сумма сделки составляет 180 млн руб.





Ранее также сообщалось , что в Перми на продажу выставлен ретро-автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961 года выпуска. Автомобиль имеет одного владельца и пробег всего 57 тыс. км.

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