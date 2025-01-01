В Перми продают ретро-автомобиль почти за 6 миллионов рублей ГАЗ-21 «Волга» был выпущен в 1961 году Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлен ретро-автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1961 года выпуска. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Автомобиль имеет одного владельца и родной пробег всего 57 тыс. км. Оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 70 л.с. и механической коробкой передач.





По словам продавца, машина в идеальном состоянии: обработана антикоррозийным составом, у неё оригинальный руль с эмблемой оленя и уютный салон в стиле ретро, как с завода. Двигатель и ходовая система исправны, установлена заводская магнитола «Волна». Цена автомобиля составляет 5,9 млн руб.





Автосалон, продающий машину, описывает её как символ советского автопрома и живую историю.





«ГАЗ-21 был неотъемлемой частью улиц СССР, олицетворяя надёжность, статус и прогресс. На таких автомобилях ездили директора заводов, врачи, партийные работники, инженеры и, конечно, герои советского кино. «Волга» часто становилась не только транспортом, но и предметом гордости», — пишут авторы объявления.

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