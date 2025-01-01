Алёна Бронникова В Минтрансе Пермского края прокомментировали поставку судна для водного такси Запустить его планируют из Перми в Усть-Качку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Министерстве транспорта Пермского края прокомментировали результаты закупки по поставке речного пассажирского судна. Контракт был заключён с ООО «Верфь «Паритет» из Ярославля. Сумма составила 38,9 млн руб.

«Это пилотный проект по запуску нового формата речных перевозок — водного такси, о котором на заседании краевого правительства докладывал министр транспорта Сергей Вешняков. Судно в договоре на поставку — Looker 390T. Это корабль малой вместимости (18 чел.). Максимальная скорость — 45-55 км/час. Контракт уже заключён, поставка судна планируется в сентябре 2025 года», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

О планах закупки шести современных катамаранов Looker 390 для организации водных перевозок из краевой столицы стало известно осенью 2024 года. В апреле 2025-го Сергей Вешняков сообщил, что первое такое судно запустят по маршруту Пермь—Усть-Качка. Водное такси будет ходить три раза в день, стоимость билета — 1300 руб.

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