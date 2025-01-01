Алёна Бронникова Судно для перевозок водным такси из Перми до Усть-Качки обойдётся в 39 млн рублей Определён поставщик Поделиться Твитнуть

Из презентации Сергея Вешнякова

ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» заключило договор на поставку речного пассажирского судна с ООО «Верфь «Паритет» из Ярославля. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как указано в техзадании, поставщик должен до 31 августа 2025 года поставить пассажирское судно вместимостью 18 человек с дальностью хода в полном водоизмещении по запасам топлива 220 км, автономностью плавания — четыре часа, скоростью 55 км/ч, суммарная мощность электрической установки — 0,4 МВт. Данные характеристики совпадают с характеристиками судна Looker 390T.

Судно будет оборудовано спутниковой системой навигации, в салоне предусмотрены система кондиционирования воздуха и мягкие пассажирские кресла. Предполагаемая протяжённость рейса — 58 км, при времени прохождения 1,5 часа. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. Стоимость контракта - 38,9 млн руб.

Осенью 2024 года стало известно, что власти планируют закупить шесть современных катамаранов Looker 390: по три катамарана на маршруты от Перми I до Гайвы и до Краснокамска. В апреле 2025 года краевой минтранс заявил о поставке первого такого судна для запуска по маршруту Пермь—Усть-Качка. Водное такси будет ходить три раза в день, в том числе в выходные. Стоимость билета установят в размере 1300 руб.

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