Власти Прикамья планируют запустить водное такси до Усть-Качки Запуск планируется на 2026 год Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

На заседании правительства Пермского края глава Минтранса региона Сергей Вешняков рассказал, что в мае этого года власти планируют заключить контракт на покупку первого собственного судна Looker 390T.

По его словам, в 2026 году оно начнёт курсировать по маршруту Пермь—Усть-Качка три раза в день, в том числе в выходные. Время в пути составит около часа, а билет будет стоить 1300 руб.

Максимальная скорость, которую развивает Looker 390T, — 55 км/ч. Пассажировместимость судна всего 18 человек. Расстояние между двумя точками по воде 57 км.

Из презентации Сергея Вешнякова

Контракт на поставку судна власти должны заключить в мае, а сам катамаран прибудет в Пермь в сентябре.

Напомним, осенью прошлого года краевые власти заявили о планах закупки шести современных катамаранов Looker 390. Сообщалось, что по три катамарана будут работать на маршрутах от Перми I до Гайвы и до Краснокамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.