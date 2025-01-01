Власти Прикамья планируют запустить водное такси до Усть-Качки
Запуск планируется на 2026 год
На заседании правительства Пермского края глава Минтранса региона Сергей Вешняков рассказал, что в мае этого года власти планируют заключить контракт на покупку первого собственного судна Looker 390T.
По его словам, в 2026 году оно начнёт курсировать по маршруту Пермь—Усть-Качка три раза в день, в том числе в выходные. Время в пути составит около часа, а билет будет стоить 1300 руб.
Максимальная скорость, которую развивает Looker 390T, — 55 км/ч. Пассажировместимость судна всего 18 человек. Расстояние между двумя точками по воде 57 км.
Контракт на поставку судна власти должны заключить в мае, а сам катамаран прибудет в Пермь в сентябре.
Напомним, осенью прошлого года краевые власти заявили о планах закупки шести современных катамаранов Looker 390. Сообщалось, что по три катамарана будут работать на маршрутах от Перми I до Гайвы и до Краснокамска.
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