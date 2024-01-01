В Перми власти анонсировали появление водного такси Минтранс закупит шесть современных катамаранов Looker 390 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В ближайшие годы в Перми будет новый вид транспорта — водное такси. Планируется, что оно будет курсировать по Каме. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минтранса, этот вид транспорта призван обеспечить быструю и комфортную связь между районами города и близлежащими населёнными пунктами.

Власти планируют закупить шесть современных катамаранов Looker 390. Эти суда смогут развивать скорость до 60 км/ч. По три катамарана будут работать на маршрутах от Перми I до Гайвы и до Краснокамска. Время в пути до Гайвы составит 10 минут. В минстрансе не уточнили, во сколько обойдётся этот транспорт и какова будет цена проезда. Также не сообщается, когда они начнут курсировать.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Пермский край также были переданы два ретро-судна — «Метеор» и теплоход «Восход» постройки 1970-х годов. Пока их осматривают, а впоследствии подготовят проекты для восстановления. В течение двух лет власти хотят вернуть эти два судна в строй и запустить на маршруты от Перми I до Осы и Чайковского.

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