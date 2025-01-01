Ночная электричка развезёт пермяков после открытия фестиваля «Город встреч» 28 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В следующую субботу, 28 июня, на Речном вокзале Перми стартует летний фестиваль «Город встреч». Гостей ждёт концерт с участием певицы Евы Польны в качестве хедлайнера. Завершение программы запланировано на 23:00.

Для удобства зрителей будет организована ночная электричка, которая отправится от станции Пермь II в 23:08. В 23:15 поезд прибудет на станцию Пермь I, а затем продолжит свой путь в сторону Мотовилихи и Орджоникидзевского района. Кольцевой маршрут электропоезда завершится на Перми II в 00:40.





Ранее сообщалось, что стала известна программа прикамского фестиваля «Тайны горы Крестовой». Он будет проходить с 5 по 8 июля.

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