В Прикамье обнаружили 67 тысяч гектаров заражённым уссурийским полиграфом леса На территории ввели карантинный фитосанитарный режим Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В лесах Пермского городского лесничества и Пермского лесничества Пермского края выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В связи с приказом Управления № 01/59-03/1098 от 27 ноября 2024 года в лесничествах введён карантинный фитосанитарный режим общей площадью около 67 тыс. га.

Введение карантинных фитосанитарных мер необходимо для оперативной локализации очагов заражения и предотвращения дальнейшего распространения вредителя.





Ознакомиться с приказом, границами карантинных зон, программой локализации и ликвидации популяции, а также с запретами и мероприятиями можно на сайте Управления.





Ранее также сообщалось , что на территории Березниковского лесничества в связи с обнаружением Polygraphus proximus Blandford введён карантинный фитосанитарный режим.

Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года.

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