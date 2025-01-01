В Прикамье обнаружили 67 тысяч гектаров заражённым уссурийским полиграфом леса
На территории ввели карантинный фитосанитарный режим
В лесах Пермского городского лесничества и Пермского лесничества Пермского края выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В связи с приказом Управления № 01/59-03/1098 от 27 ноября 2024 года в лесничествах введён карантинный фитосанитарный режим общей площадью около 67 тыс. га.
Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года.
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