Уссурийский полиграф в Прикамье распространился ещё на почти 35 тысячах гектаров Введён карантинный фитосанитарный режим Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

На территории лесных массивов Добрянского лесничества Пермского края выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В связи с этим на территории Добрянского и Закамского лесничеств общей площадью 34801,53 га приказом ведомства введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона.

Как объясняют в ведомстве, карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта.

Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года. С тех пор зона заражения постоянно увеличивается. Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом остаются санитарные рубки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.