Уссурийский полиграф в Прикамье распространился ещё на почти 35 тысячах гектаров
Введён карантинный фитосанитарный режим
На территории лесных массивов Добрянского лесничества Пермского края выявлены очаги распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В связи с этим на территории Добрянского и Закамского лесничеств общей площадью 34801,53 га приказом ведомства введён карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона.
Как объясняют в ведомстве, карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения карантинного объекта.
Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года. С тех пор зона заражения постоянно увеличивается. Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом остаются санитарные рубки.
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