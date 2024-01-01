Уссурийский полиграф распространился в Прикамье ещё на 29 тысячах гектаров Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

На территории Пермского края установлен новый очаг распространения уссурийского полиграфа, сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. Он обнаружен на территории Полазненского участкового лесничества Добрянского лесничества.

В связи с этим на участке 29473,07 га приказом ведомства от 14 ноября вводится карантинный фитосанитарный режим и устанавливается карантинная фитосанитарная зона.

Как объясняют в ведомстве, карантинные фитосанитарные режимы направлены на своевременную локализацию очагов и исключение распространения уссурийского полиграфа.

Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года.

С тех пор зона заражения постоянно увеличивается. Только в октябре 2024 года в Прикамье дважды расширялись карантинные фитосанитарные зоны в общей сложности на 120 тыс. га.

Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом остаются санитарные рубки.

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