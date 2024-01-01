Алёна Бронникова В Прикамье выявили новые очаги распространения уссурийского полиграфа Карантинные фитосанитарные зоны установлены ещё на площади 82 тысяч гектаров Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Сизова

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю по результатам обследований территорий лесных массивов Пермского и Закамского лесничеств в Прикамье обнаружило новые очаги заражения деревьев уссурийским полиграфом. В связи с этим были установлены карантинные фитосанитарные зоны на площади более 82 тыс. га.

«Управлением издан приказ "Об изменении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту Уссурийский полиграф" на территории Нижне-Курьинского и Верхне-Курьинского участковых лесничеств Пермского городского лесничества, Краснокамского и Гайвинского участковых лесничеств Закамского лесничества общей площадью 82 467,28 га», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данная мера направлена на своевременную локализацию очагов и исключение распространения опасного жука-короеда.

По словам пермского учёного, уссурийский полиграф опаснее других вредителей, поскольку появился на территории региона недавно, его завезли из Западной Сибири, и с таким вредителем лес бороться ещё не умеет.

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