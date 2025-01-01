В Прикамье обнаружили ещё 10 тысяч га заражённого уссурийским полиграфом леса Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

Согласно информации, предоставленной Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в результате обследований лесных угодий Березниковского лесничества в Пермском крае были обнаружены новые участки, заражённые опасным карантинным вредителем – уссурийским полиграфом.

В связи с выявленной угрозой Управлением издан приказ № 01/59-03-281 от 30 мая 2025 года о введении карантинного фитосанитарного режима на территории Березниковского лесничества общей площадью 9,7 тыс. га, в связи с обнаружением Polygraphus proximus Blandford.

Введение карантинных фитосанитарных мер необходимо для оперативной локализации очагов заражения и предотвращения дальнейшего распространения вредителей. С приказом, картографическими данными границ установленной карантинной зоны, планом мероприятий по локализации и уничтожению популяции уссурийского полиграфа, а также с перечнем действующих запретов и ограничений можно ознакомиться на официальном сайте Управления.

Напомним, уссурийский полиграф с Дальнего Востока начал распространяться на территории пермских лесов с 2022 года. С тех пор зона заражения постоянно увеличивается. Самым эффективным способом борьбы с жуком-короедом остаются санитарные рубки.

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