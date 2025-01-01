В Перми остановлены поиски пропавшего 9-летнего мальчика Волонтёры попросили снять репосты Поделиться Твитнуть

В поисковом отряде «Регион59» сообщили, что пропавший накануне девятилетний мальчик найден живым. Об этом сообщается в группе поисковиков в соцсетях.

«Найден! Жив! Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — говорится на странице организации в соцсетях.

О том, как и при каких обстоятельствах нашли мальчика, не уточняется.

В беседе с «Новым компаньоном» координатор поискового отряда Александра Красильникова сообщила, что пропавшего нашла полиция.

Как ранее писал «Новый компаньон», ребёнок пропал на ул. Стахановской в Индустриальном районе Перми. Через несколько часов были организованы его поиски.

Волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой «ПрикамьеПоиск» распространили ориентировку на мальчика. При этом в комментариях к посту пользователи написали, что 15 мая этот мальчик уже пропадал, а потом он исчез в начале июня. В связи с этим родителям ребёнка предложили купить ему телефон и установить приложение, чтобы отслеживать его местоположение.

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