Волонтёры просят помочь в поисках пропавшего в Перми 9-летнего мальчика Ребёнок пропал на улице Стахановской Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми пропал девятилетний Данил Глушко. Об этом сообщили в волонтёрском отряде «ПрикамьеПоиск» в соцсетях.

Известно, что днём 19 июня мальчик ушёл с ул. Стахановской и бесследно исчез. Сейчас организованы его поиски.

Ориентировка: группа "ПрикамьеПоиск" ВК

Волонтёры распространили ориентировку. На вид пропавшему мальчику девять лет, рост — 140 см. Он худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и светло-русыми волосам. В момент пропажи он был одет в синюю спортивную кофту, голубую футболку и чёрные спортивные штаны. На ногах у ребёнка были голубые кроссовки.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении мальчика, волонтёры просят сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 112.

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