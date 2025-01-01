Волонтёры просят помочь в поисках пропавшего в Перми 9-летнего мальчика
Ребёнок пропал на улице Стахановской
В Индустриальном районе Перми пропал девятилетний Данил Глушко. Об этом сообщили в волонтёрском отряде «ПрикамьеПоиск» в соцсетях.
Известно, что днём 19 июня мальчик ушёл с ул. Стахановской и бесследно исчез. Сейчас организованы его поиски.
Волонтёры распространили ориентировку. На вид пропавшему мальчику девять лет, рост — 140 см. Он худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами и светло-русыми волосам. В момент пропажи он был одет в синюю спортивную кофту, голубую футболку и чёрные спортивные штаны. На ногах у ребёнка были голубые кроссовки.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении мальчика, волонтёры просят сообщить по телефонам 8 922 34567 02 или 112.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.