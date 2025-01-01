Стали известны подробности отравления детей газом в Перми Две девочки погибли Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Трагический инцидент произошёл в Перми в минувшие выходные: четыре девочки отравились угарным газом в квартире. Две несовершеннолетние скончались. Журналисты perm.aif.ru выяснили подробности произошедшего.

Первыми о случившемся сообщили представители Следственного комитета РФ по Пермскому краю в субботу, 14 июня, утром. Согласно предварительным данным, опубликованным ведомством, в квартире на ул. Охотников в результате отравления угарным газом погибли две девочки, родившиеся в 2007 и 2010 годах. Еще две девочки, 2011 г.р., были срочно госпитализированы. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Мать 15-летней погибшей девочки сообщила изданию, что, по мнению следствия, криминальная составляющая в гибели детей нет. Со слов её супруга стало известно, что девочки, вернувшись с реки после купания, решили помыться и включили газовую колонку. Из-за неисправной вентиляции квартира наполнилась угарным газом, и девочки не смогли вовремя почувствовать опасность. Отец также подчеркнул, что в крови у всех четырёх не было обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ.

Он также сообщил, что газовая колонка в квартире была установлена без необходимых разрешений. Важно отметить, что дом, в котором произошла трагедия, был признан аварийным ещё в декабре 2020 года. Согласно муниципальной программе расселения аварийного жилья, дом, в котором на данный момент официально проживает 24 человека, должен быть расселен до конца 2030 года.

Две девочки уже преданы земле. Две выжившие продолжают лечение в больнице. В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщают, что их состояние оценивается как средней тяжести, однако врачи отмечают положительную динамику и выражают уверенность в их полном выздоровлении.

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