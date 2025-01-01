Алёна Бронникова Дом в Перми, где погибли двое подростков, признали аварийным в 2020 году Предварительной причиной трагедии стало отравление угарным газом Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Двухэтажный дом на ул. Охотников в Кировском районе Перми, где 14 июня подростки отравились угарным газом, признан аварийным в конце 2020 года. По данным онлайн-сервиса «Дом.МинЖКХ», кирпичное здание было построено ещё в 1956 году, в нём находится восемь жилых помещений. Износ составляет 32%.

Как сообщают «Вести-Пермь», здание находится в плачевном состоянии, на этажах отсутствуют радиаторы, на газовой трубе после трагедии установили свежую заглушку. Расселение и снос намечены только на 2026 год.

Напомним, четверо несовершеннолетних были обнаружены в бессознательном состоянии в одной из квартир 14 июня. Двое подростков скончались, ещё двое госпитализированы. Предварительно, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело. Его ход на контроль взяла краевая прокуратура и глава СКР Александр Бастрыкин.

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