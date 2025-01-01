Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели подростков в Перми Двое несовершеннолетних детей погибли в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели детей в Пермском крае.

14 июня 2025 года четверо несовершеннолетних были обнаружены в бессознательном состоянии в одной из квартир по ул. Охотников в Перми.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю рассказали, что бригада скорой помощи констатировала смерть двоих подростков 2007 и 2010 годов рождения. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом.

Ещё двое подростков 2011 года рождения госпитализированы, в настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Пермскому краю проводят осмотр места происшествия, назначают и проводят необходимые судебные экспертизы. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кировского района Перми.Будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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