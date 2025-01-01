Возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих несовершеннолетних в Перми Ещё двое подростков госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

В Перми следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю рассказали, что четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии в одной из квартир по ул. Охотников в Перми были обнаружены 14 июня 2025 года.

Бригада скорой помощи констатировала смерть двоих подростков 2007 и 2010 годов рождения. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом.

Ещё двое подростков 2011 года рождения госпитализированы, в настоящее время они получают необходимую медицинскую помощь.

Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Пермскому краю проводят осмотр места происшествия, назначают и проводят необходимые судебные экспертизы.

Установление обстоятельств, причин и условий гибели несовершеннолетних, оставшихся без присмотра взрослых, взяла на контроль прокуратура Кировского района Перми. Также надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. Будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.





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