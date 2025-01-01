Дмитрий Аржанов останется игроком пермского «Молота» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Дмитрий Аржанов подписал новый контракт с пермским хоккейным клубом «Молот», об этом сообщили в пресс-службе команды.

Дмитрий является частью клубной системы «Молота» с 2021 года. В сезоне 2023/24 состоялся его дебют во взрослом хоккее, когда 22-летний форвард впервые вышел на лёд в составе основной команды.

За время выступлений в ВХЛ за «Молот» Дмитрий принял участие в 54 играх, отметившись 14 очками (8 заброшенных шайб и 6 результативных передач) и показателем полезности «-2».

Ранее сообщалось, что Павел Синявский, играющий на позиции нападающего, остаётся в пермском ХК «Молот». Также в расположении команды остаются вратарь Егор Гуськов, который вошёл в состав пермского клуба в сезоне 2023/24, перейдя из ростовского хоккейного клуба, и защитник Роман Романов, дебютировавший в ВХЛ в 2022 году.

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