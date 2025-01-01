Алёна Бронникова Форвард Павел Синявский продлил контракт с пермским «Молотом» Он присоединился к пермякам в прошлом сезоне Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Павел Синявский, играющий на позиции нападающего, остаётся в пермском ХК «Молот». О продлении с хоккеистом контракта на предстоящий сезон сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон 27-летний форвард начинал в составе ташкентского «Хумо». К пермской команде он присоединился в ноябре 2024 года. За это время Синявский сыграл за цвета «Молота» 36 матчей, в которых набрал 11 (7+4) баллов за результативность при показателе полезности «-1».

Ранее также стало известно, что в «Молоте» остаются вратарь Егор Гуськов, который вошёл в состав пермского клуба в сезоне 2023/24, перейдя из ростовского хоккейного клуба, и защитник Роман Романов, дебютировавший в ВХЛ в 2022 году. Нападающий Денис Голубев уходит из команды и продолжит карьеру в казанском «Барсе», за «Молот» он провёл 66 матчей в сезоне 2024/25.

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