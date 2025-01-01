Вратарь Гуськов и защитник Романов продлили контракты с пермским «Молотом» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба пермского хоккейного клуба «Молот» сообщила о продлении соглашения с вратарём Егором Гуськовым.

Гуськов присоединился к «Молоту» по ходу сезона 2023/24, перейдя из ростовского хоккейного клуба. За свою карьеру в ВХЛ 23-летний вратарь принял участие в 61 игре, отразив 91,5% бросков и показав коэффициент надежности 2,34. В четырёх матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Роман Романов тоже останется в составе «Молота». Спортсмен дебютировал в ВХЛ в 2022 году, выступая за пермскую команду. В общей сложности 23-летний защитник провёл 128 игр в ВХЛ, включая матчи за «Молот», и набрал 14 очков (2 гола и 12 передач) с показателем полезности «+23».

Нападающий Денис Голубев покидает «Молот» и продолжит свою карьеру в казанском «Барсе». Голубев стал частью пермской команды в сезоне 2024/25. За «Молот» 33-летний нападающий сыграл 66 матчей, в которых заработал 34 очка (21 гол и 13 передач), став одним из самых результативных игроков клуба. Его показатель полезности составил «+7».

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