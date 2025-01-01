В Прикамье простятся с погибшим на СВО Антоном Шипицыным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин сообщил о гибели Антона Шипицына, уроженца Пермского края, в зоне проведения специальной военной операции.

Как написал на своей странице ВКонтакте градоначальник, Антон Шипицын родился в 1979 году, проживал в п. Усть-Онолва. Погиб военнослужащий 5 июня 2025 года.

Глава Кочёвского округа выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего.

Дата и место церемонии прощания будут сообщены дополнительно.

Ранее в администрации Косинского муниципального округа сообщили о гибели 50-летнего уроженца с. Коса Петра Карповича. Мужчина с октября 2024-го проходил службу по контракту в зоне спецоперации на территории Украины в звании рядового и в должности гранатомётчика. Военнослужащий погиб 11 марта этого года при выполнении боевых задач.

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