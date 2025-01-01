В Прикамье простились с участником СВО Петром Карповичем Он был гранатомётчиком и погиб в марте этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

В администрации Косинского муниципального округа сообщили о гибели 50-летнего уроженца с. Коса Петра Карповича. Информация об этом опубликована на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Пётр Карпович родился 3 июля 1976 года. С октября 2024-го проходил службу по контракту в зоне спецоперации на территории Украины в звании рядового и в должности гранатомётчика.

Военнослужащий погиб 11 марта этого года при выполнении боевых задач.

Прощание с гранатомётчиком прошло 16 июня в с. Коса. Там же состоялись отпевание и траурный митинг на площади КДЦ.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего солдата.

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