Алёна Бронникова БК «Парма» покидает форвард Самсон Руженцев Он возвращается в московский ЦСКА Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Форвард Самсон Руженцев покидает пермский баскетбольный клуб «Парма» и возвращается в московский ПБК ЦСКА. Представители клуба сообщили об этом в соцсетях, выразили благодарность баскетболисту за результативную игру в составе «Пармы» и пожелали дальнейших успехов в карьере.

По информации ЦСКА, Руженцев подписал с московским клубом новый контракт, который будет действовать до 2028 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он был одним из самых результативных игроков, не раз становился лучшим в матчах в составе пермяков. За «Парму» он провёл 30 игр, в среднем 13,2 очка, совершил 3,8 подбора и 2,4 передачи. Играет на позиции лёгкого форварда.

Состав «Пармы» Самсон Руженцев пополнил в июне 2024 года, в команду он пришёл на правах аренды из ПБК ЦСКА.

Ранее стало известно, что главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин продлил контракт с клубом. Под его руководством пермские баскетболисты проведут четвёртый сезон.

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