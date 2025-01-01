Алёна Бронникова Пермская «Парма» официально сообщила о продлении контракта с Евгением Пашутиным Контракт с главным тренером продлён по схеме «1+1» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» официально заявил о продлении контракта с главным тренером команды Евгением Пашутиным. Информация об этом появилась 26 мая в соцсетях клуба.

«Самый побеждающий тренер в истории Единой Лиги ВТБ продолжит возглавлять нашу команду — контракт продлён по схеме 1+1. Впереди четвёртый сезон под его руководством — именно с Евгением Юрьевичем команда достигала самых высоких результатов в истории клуба», — заявили в пресс-службе «Пармы»

Ранее о планах продлить контракт с Пашутиным сообщали СМИ. К пермской команде он присоединился летом 2022 года, перейдя из екатеринбургского «Уралмаша» и заключив контракт по схеме «2+1». Этим летом стороны пришли к соглашению о новом договоре, несмотря на усилия «Уралмаша» вернуть Пашутина в свой состав. Под его руководством «Парма» трижды проходила в плей-офф Единой лиги ВТБ.

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