Глава СКР взял на контроль дело о гибели пермяка после удаления зуба мудрости Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с инцидентом в Перми, когда после стоматологической процедуры в частной клинике пациент скончался в больнице, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил подробный отчёт о продвижении расследования.

По сообщениям прессы, мужчине была оказана медицинская помощь в пермской стоматологии, после чего он впал в кому и впоследствии умер. Следственным управлением СК РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ).

Руководитель ведомства распорядился, чтобы глава СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин предоставил исчерпывающую информацию о ходе текущего уголовного дела и уже установленных деталях произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что погибшему в одной из пермских больниц удалили зуб мудрости. Через некоторое время пациент впал в кому. Вероятно, у мужчины развилось заражение крови (сепсис), что и стало причиной летального исхода. У 35-летнего жителя Перми остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

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