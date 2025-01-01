Следком возбудил уголовное дело по факту гибели пермяка после посещения стоматолога У 35-летнего жителя Перми остались супруга и двое несовершеннолетних детей Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В связи со смертью жителя Перми, предположительно вызванной некачественным оказанием медицинской помощи при проведении хирургической процедуры, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за недобросовестного исполнения профессиональных обязанностей).

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, 35-летний житель обратился в одну из пермских клиник с острой зубной болью. После операции его состояние резко ухудшилось. Вскоре после этого мужчина впал в кому и впоследствии скончался.

В данный момент следователи осуществляют комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств ЧП.

Ранее «Новый компаньон» писал, что погибшему в одной из пермских больниц удалили зуб мудрости. Через некоторое время пациент впал в кому. Вероятно, у мужчины развилось заражение крови (сепсис), что и стало причиной летального исхода. У 35-летнего жителя Перми остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

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