В Перми 35-летний пациент скончался после удаления зуба мудрости Поделиться Твитнуть

В Перми после процедуры удаления зуба мудрости умер 35-летний мужчина, об этом сообщает портал 59.ru.

Cостояние мужчины резко ухудшилось вскоре после посещения стоматологической клиники, где ему удалили зуб. Пациент впал в кому и провёл в таком состоянии несколько дней. В течение полутора недель он был подключён к аппарату ИВЛ. У мужчины развилось заражение крови (сепсис), что и стало причиной летального исхода.

В социальной сети подруга умершего сообщила, что сердце мужчины остановилось 9 июня, а похороны состоялись 11 июня. Она вспоминает его как доброго человека с щедрой душой, отмечая его творческие способности.

У 35-летнего жителя Перми остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Подавала ли семья какие-либо жалобы или претензии в адрес стоматологической клиники, на данный момент неизвестно.

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