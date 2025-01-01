Алёна Бронникова На снос НТО в Перми планируют дополнительно направить более 7 млн рублей Допфинансирование получат шесть районов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируется увеличить финансирование мероприятий по сносу самовольных построек и демонтажу не соответствующих правилам благоустройства вывесок. Изменения предлагается внести в муниципальный бюджет на 2025-2027 годы.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в пояснительной записке к проекту решения гордумы указано, что наибольший объём предлагается направить в бюджет Мотовилихинского района, его администрация на эти цели может получить дополнительно 2 млн руб. Администрация Кировского района — 1,7 млн руб., Индустриального — 1,6 млн, Свердловского — 1,5 млн руб., Орджоникидзевского — 571,6 тыс. руб., п. Новые Ляды — 494,9 тыс. руб.

Борьба с незаконными НТО на территории краевой столицы началась в 2024 году. В Арбитражный суд Пермского края за полгода поступило более полусотни исков с требованиями признать спорные объекты самовольными постройками и снести их. Кроме того, весной муниципалитеты получили полномочия по демонтажу вывесок, не соответствующих правилам благоустройства, а мэрия Перми разработала новые требования для исправления нарушений.

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