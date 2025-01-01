На улице Карпинского в Перми два объекта признаны самовольными И подлежащими сносу Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно информации департамента земельных отношений администрации Перми, завершена проверка 888 земельных участков, расположенных вдоль ул. Карпинского. Были обнаружены нарушения на 26 участках, а два объекта были признаны самовольно возведенными и занесены в список построек, подлежащих сносу.

В ходе мониторинга зафиксированы случаи неправомерного использования земли, включая использование участков без необходимых документов, незаконное расширение основной территории за счёт дополнительных участков, а также использование земли не в соответствии с её целевым назначением.

По словам представителей департамента земельных отношений, владельцам торговых и административных зданий, расположенных на незарегистрированных участках, были направлены претензии на сумму более 700 тыс. руб. Эти средства были начислены за фактическое пользование землей без оформления прав и внесения платы. В случае отказа от добровольной оплаты департамент намерен обратиться в суд для взыскания неосновательного обогащения.

Размер штрафов за использование земельных участков без законных оснований определяется кадастровой стоимостью участка, но не может быть меньше 5 тыс. руб. для физических лиц и 100тыс руб. для юридических лиц.

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