В Прикамье ЛДПР определилась с кандидатом на выборы губернатора края Им станет Олег Постников Поделиться Твитнуть

Сергей Федорович

На выборах главы Пермского края ЛДПР выдвинет Олега Постникова, занимающего пост координатора регионального подразделения партии. Об этом в своём Teleegram-канале написала Элеонора Кавшар, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике.

Напомним, ранее КПРФ также определилась со своим кандидатом на выборах губернатора Прикамья. Коммунистическая партия выдвинет депутата Законодательного собрания и первого секретаря краевого комитета Ксению Айтакову. Конференции КПРФ и ЛДПР, на которых произойдут выдвижения кандидатов, состоятся на этой неделе.

Отметим, что 30 мая на заседании президиума политсовета партии «Единая Россия» Пермского края кандидатура Дмитрия Махонина была утверждена для выдвижения на должность губернатора Прикамья.

Выборы главы Прикамья назначены на 14 сентября. В этом году голосование в рамках выборов может быть растянуто на три дня.

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