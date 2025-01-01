Стало известно, кого коммунисты выдвинут на выборы губернатора Прикамья Ксения Айтакова уже участвовала в губернаторской кампании в 2020 году Поделиться Твитнуть

Ксения Айтакова

Константин Долгановский

На грядущих выборах главы Пермского края, Коммунистическая партия РФ выдвинет кандидатуру Ксении Айтаковой, действующего депутата краевого Законодательного собрания и лидера регионального отделения КПРФ. Информацию об этом распространило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на слова Юрия Афонина, первого заместителя председателя ЦК КПРФ.

По данным Афонина, многие кандидаты, выдвигаемые КПРФ на губернаторских выборах в текущем году, являются руководителями местных партийных ячеек. Напомним, Айтакова уже участвовала в губернаторской кампании в 2020 году.

До конца июня партийные конференции, где будут выдвигаться кандидаты на губернаторские выборы, проведут КРПР, ЛДПР и «Единая Россия». Предварительное голосование в правящей партии, напомним, выиграл действующий глава региона Дмитрий Махонин.

Предполагается, что выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трёх дней в середине сентября. На ближайшем пленарном заседании краевого Законодательного собрания ожидается официальное назначение даты выборов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.