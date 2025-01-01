Выборы губернатора Пермского края планируют проводить три дня Все участки для голосования оборудуют системами видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

На собрании Общественной палаты Пермского края 3 июня Игорь Вагин, возглавляющий крайизбирком, рассказал о деталях предстоящих в середине сентября выборов губернатора региона. По информации пресс-службы краевой избирательной комиссии, рассматривается вариант организации трёхдневного голосования, как это было реализовано на выборах главы региона в 2020 году.

Отдельное внимание будет уделено организации голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья и для тех избирателей, которые будут находиться в дни голосования в местах временного пребывания (больницы, социальные учреждения и пр.).

Вагин подчеркнул, что все 1743 участка для голосования планируется оборудовать системами видеонаблюдения. С части из них в Центре общественного наблюдения будет вестись трансляция. Его в этом году планируется разместить в одном из залов Молодёжного центра «Кристалл». Кроме того, планируется внедрение системы дистанционного электронного голосования. Главная цель комиссии, по его словам, — гарантировать законность и прозрачность избирательного процесса.

Напомним, 30 мая на заседании Президиума политического совета партии «Единая Россия» Пермского края была утверждена кандидатура Дмитрия Махонина для участия в выборах губернатора. Бывший министр сельского хозяйства края Александр Козюков также претендовал на выдвижение, но уступил действующему главе региона на предварительном голосовании.

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