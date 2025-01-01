Алёна Бронникова В Пермском крае простятся с бойцом СВО Андреем Путиловым Он погиб в апреле Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Верещагинского округа" ВКонтакте

В Верещагинском округе проводят в последний путь 34-летнего Андрея Путилова, погибшего в ходе СВО. Об этом рассказали местные власти на официальной странице в соцсетях.

Андрей родился 24 мая 1991 года в д. Комары. После окончания школы работал в Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО РЖД (НГЧ), в Комаровской школе. Проходил службу по контракту в зоне спецоперации на территории Украины рядовым ВС РФ, в звании стрелок-помощник гранатомётчика стрелкового батальона. Погиб 2 апреля 2025 года.

У него остались жена, сын и дочь. В администрации Верещагинского округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Прощание с Андреем Путиловым пройдёт 16 июня в 12:00 в д. Комары.

Ранее стало известно, что в ходе СВО погиб уроженец Александровска Александр Коробов. Его похороны состоялись 12 июня.

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