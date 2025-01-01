В Прикамье простятся с участником СВО Александром Коробовым Его похоронят в Александровске Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

Во время проведения российской специальной военной операции погиб уроженец Александровска Александр Коробов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр Коробов родился 16 апреля 1995 года. Как и где он погиб, власти не уточнили.

Похороны военнослужащего состоятся 12 июня. Церемония прощания пройдёт в Александровске по адресу: ул. Воровского, 14. Вынос тела запланирован в 13:00. Солдата похоронят на местном кладбище.

В администрации муниципалитета выразили глубокие соболезнования всем родным, близким и друзьям погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», 10 июня в Красновишерске проводили в последний путь участника спецоперации Виктора Волкова. Он погиб в зоне боевых действий на территории Украины. Обстоятельства гибели солдата не уточняются.

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