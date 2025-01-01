В Прикамье простились с погибшим на СВО Виктором Волковым Его похоронили с воинскими почестями Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Красновишерского округа

В Красновишерске 10 июня проводили в последний путь участника спецоперации Виктора Волкова, который погиб в зоне боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает администрация Красновишерского округа на официальной странице ВКонтакте.

Обстоятельства гибели солдата не уточняются.

«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Виктора. Красновишерский муниципальный округ скорбит, прощаясь с героем, с честью и достоинством исполнившим свой воинский долг», говорится на странице муниципалитета в соцсетях.

Военнослужащего похоронили с воинскими почестями в п. Вишерогорск.

Как писал ранее «Новый компаньон», 11 июня в Юрлинском округе похоронят участника СВО Александра Ефремова 1974 г.р. Обстоятельства его гибели, в том числе дата смерти, не разглашаются. Прощание с военнослужащим пройдёт в д. Сулай.

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