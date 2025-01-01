На СВО погиб житель Прикамья Александр Ефремов Его проводят в последний путь 11 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины при выполнении воинского долга погиб уроженец Юрлинского района Александр Ефремов 1974 г.р. Об этом местные власти сообщили на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Обстоятельства его гибели, в том числе дата смерти, не разглашаются.

Прощание с военнослужащим пройдёт в среду, 11 июня, в д. Сулай (ул. Весёлая, 8). Начало церемонии — в 12:00.

В администрации Юрлинского муниципального округа выразили соболезнования всем родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 9 июня в Сивинском муниципальном округе состоятся похороны Александра Колотова. Также запланирован траурный митинг. Александр служил на спецоперации в звании сержанта.

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