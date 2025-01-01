В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Колотовым Похороны пройдут в начале следующей недели Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского округа

Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, во время российской спецоперации на территории Украины, при выполнении боевых задач 22 мая 2025 года погиб Александр Колотов.

Александр родился 18 октября 1989 года. В спецоперации он служил в звании сержанта.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 9 июня в 11:00 в Сиве. Там же состоится траурный митинг с 11:30. Он пройдёт в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Прикамье простились с погибшим на СВО 27-летним Олегом Шкляевым из Еловского округа. В июле прошлого года он заключил контакт, а спустя месяц погиб после подписания контракта. Он служил оператором управления противотанковых ракет в звании ефрейтора.

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