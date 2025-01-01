В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Колотовым
Похороны пройдут в начале следующей недели
Как сообщили в администрации Сивинского муниципального округа, во время российской спецоперации на территории Украины, при выполнении боевых задач 22 мая 2025 года погиб Александр Колотов.
Александр родился 18 октября 1989 года. В спецоперации он служил в звании сержанта.
Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 9 июня в 11:00 в Сиве. Там же состоится траурный митинг с 11:30. Он пройдёт в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).
В местной администрации выразили соболезнования семье и близким погибшего.
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