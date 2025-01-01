В Прикамье простились с погибшим на СВО 27-летним Олегом Шкляевым Он погиб спустя месяц после подписания контракта Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Еловского округа

В Еловском округе Пермского края 4 июня простились с Олегом Шкляевым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщили окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Олег родился 20 февраля 1997 года в с. Елово, но рос в большой приёмной семье из десяти человек в с. Крюково. С детства отличался трудолюбием, энергичностью и храбростью. Очень дорожил своей семьёй, всегда уважал старших и оберегал младших. В детстве увлекался футболом и велоспортом, а зимой любил кататься на лыжах.

Окончив школу, в 2013 году поступил в Аграрный техникум в Осе. В 2015 году был призван на срочную службу в армию. По возвращении домой был награждён памятными медалями «100 лет ПВО Сухопутных войск», «Маршал артиллерии Казаков Василий Иванович» и «55 лет легендарной Шилке». В 2016 году подписал контракт и начал службу в ракетных войсках в Хабаровском крае. В 2021 году был комиссован по состоянию здоровья.

После возвращения в родное Крюково работал в розничных сетях.

В июле 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО, где служил оператором управления противотанковых ракет в звании ефрейтора.

Трагически погиб в бою 24 августа 2024 года в районе Новоалександровки Донецкой Народной Республики.

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