Мошенники через клоны сайта Пермского зоопарка собирают личные данные посетителей В администрации заведения просят соблюдать осторожность Поделиться Твитнуть

Пермский зоопарк

Константин Долгановский

В интернете участились случаи мошенничества с использованием сайтов, маскирующихся под веб-страницы Пермского зоопарка. На данных ресурсах обманным путём собираются личные данные посетителей. Об этом предупредили в пресс-службе Пермского зоопарка и обратились к пользователям Сети быть внимательными и проверять информацию.

Доверять можно только официальным каналам учреждения: официальному сайту https://www.zoo.perm.ru; странице ВКонтакте https://vk.com/permskiyzoopark, телеграм-каналу https://t.me/permzoo.

Отмечается, что все актуальные новости и объявления публикуются только на официальных площадках.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают пользователям Интернета сообщения от лица чиновников минприроды Прикамья. В ведомстве призвали жителей быть бдительными.

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