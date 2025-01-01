Мошенники рассылают пользователям сообщения от чиновников минприроды Прикамья В ведомстве призывают жителей быть бдительными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пользователи соцсетей вновь получают рассылку сообщений в мессенджере Telegram от имени якобы властей Прикамья. На этот раз неизвестные представляются сотрудниками Министерства природных ресурсов Пермского края.

«Используя фейковые аккаунты, мошенники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду. Призываем сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — рассказали в Минприроды.

В ведомстве рекомендуют игнорировать подобные сообщения и заблокировать аккаунт отправителя. В случае, если житель региона стал жертвой мошенничества или ему известны подозрительные активности, то его просят незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

Отметим, практика рассылки сообщений в соцсетях с фейковых аккаунтов появилась несколько лет назад. Мошенники отправляли уведомления пользователям от лица городских и краевых властей.

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