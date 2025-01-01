Пермские следователи расследуют гибель двух человек на пожаре Возгорание случилось в жилом доме Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Мотовилихинского района Перми начали проверку по факту гибели двух людей на пожаре в частном доме на ул. Соликамская.

Сотрудники СК РФ по Пермскому краю проводят осмотр места инцидента и назначают судебные экспертизы для выявления причин пожара и смерти людей. По результатам проверок примут процессуальное решение.





Напомним , в среду, 11 июня, около 15:50 в дежурную часть МЧС России поступил сигнал о возгорании на ул. Соликамской. На место происшествия выехали 21 огнеборец и 6 единиц специальной техники МЧС России. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, в результате возгорания погибло двое человек.





В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Пермскому краю проводят проверки, а также устанавливают обстоятельства и причины пожара.





Ранее также сообщалось, что 7 июня в Чайковском мужчина чудом не погиб , заснув в кресле с тлеющей сигаретой в своей двухкомнатной квартире.

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