В Перми в результате пожара погибло два человека МЧС устанавливает причины возгорания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми произошёл пожар, в результате которого были обнаружены тела двоих погибших. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось днём в среду, 11 июня. Около 15:50 поступил сигнал о возгорании на ул. Соликамской. На место происшествия выехали 21 огнеборец и 6 единиц специальной техники МЧС России.





Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, в результате возгорания погибло двое человек.





В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Пермскому краю проводят проверки, а также устанавливают обстоятельства и причины пожара.





Ранее также сообщалось, что 7 июня в Чайковском мужчина чудом не погиб , заснув в кресле с тлеющей сигаретой в своей двухкомнатной квартире. Спасатели проникли в помещение через окно, эвакуировали пострадавшего на улицу и оперативно ликвидировали пламя на площади 2 кв. м.

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