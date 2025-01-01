В Прикамье спасли местного жителя, заснувшего с непотушенной сигаретой Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно информации от регионального управления МЧС, в Пермском крае мужчина чудом не погиб, заснув в кресле с тлеющей сигаретой.

Происшествие случилось вечером 7 июня в Чайковском. Около 8 часов вечера поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме на Приморском бульваре. На место незамедлительно прибыли три пожарных расчёта в составе восьми человек. Прибывшие установили, что очаг возгорания находится в одной из двухкомнатных квартир.

По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, от которой загорелось кресло.

Спасатели проникли в помещение через окно, эвакуировали пострадавшего на улицу и оперативно ликвидировали пламя на площади 2 кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не получил травм. Пожар был полностью ликвидирован в 20:09.

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