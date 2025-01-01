Алёна Бронникова На открытии фестиваля «Город встреч» в Перми выступит Ева Польна Театрализованное шоу состоится на набережной 28 июня Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Открытие летнего фестиваля Город встреч» в Перми состоится в День молодёжи 28 июня. Театрализованное шоу (6+) начнётся в 21:00 на набережной у Речного вокзала. Как сообщается на сайте краевого правительства, специально для мероприятия будет возведена многоуровневая сцена, основной декорацией станет вид на Каму и закат. Хедлайнером станет Ева Польна.

Генеральным продюсером фестиваля в этом году вновь стала Наталья Галкина. Режиссёром-постановщиком открытия — основатель балета Street Jazz, хореограф и постановщик шоу российских и зарубежных звёзд Сергей Мандрик. Пермские артисты представят зрителям 28 июня более 20 номеров. В сценографии отдельное внимание уделят дружеским отношениям Перми и Санкт-Петербурга.

Летний фестиваль «Город встреч» впервые состоялся в год 300-летия Перми. За два года в его рамках прошли 25 событий, зрителями которых стали 580 тыс. человек, онлайн событие набрало 2,9 млн просмотров. В этом году он станет флагманским событием программы «Пермь — Молодёжная столица России».

Как ранее писал «Новый компаньон», основными площадками 28 июня станут эспланада и набережная у Речного вокзала. На эспланаде в этот день выступят Niletto Люся Чеботина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.