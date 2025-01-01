В Пермь на День молодёжи приедут Niletto и Люся Чеботина Они станут хедлайнерами фестиваля Поделиться Твитнуть

Фото: Оргкомитет Пермь-300

Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, хедлайнерами в День молодёжи 28 июня в Перми станут автор хита «Любимка» Niletto и исполнительница песни «Солнце Монако» Люся Чеботина. Планируется, что в Пермь приедет ещё один хедлайнер, но его имя пока не сообщается.

Ожидается, что основными площадками выступления в этот день станут эспланада и набережная Камы у Речного вокзала, где запланировано открытие летнего фестиваля «Город встреч».

В этот день тематические площадки на эспланаде откроются в 12:00. Пермяков и гостей краевой столицы ждут мастер-классы и соревнования по танковому биатлону, уличные танцы, запись подкастов с министрами и многое другое.

Главная сцена будет работать с 16:00 до 21:00. Там запланировано большое шоу «Знай, люби, гордись, приумножай».

Фестиваль «Город встреч» начнётся в 21:00. Театрализованное шоу-открытие состоится на набережной у Речного вокзала.

Время выхода Niletto и Люси Чеботиной пока не сообщается.

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